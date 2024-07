Is het niveau van dit EK te laag? Filip Joos ziet dat we "City-ball gewend zijn geraakt"

zo 7 juli 2024 20:56

De commentaren over het EK waren de afgelopen dagen niet min. Meerdere wedstrijden werden slaapverwekkend genoemd, toplanden als Engeland, Frankrijk, Portugal en België lossen de verwachtingen qua spelniveau niet in. Kijken we dan ook naar een slecht EK? "We mogen geen fout soort fijnproeverijschap opleggen" denk Filip Joos.

47 doelpunten in de laatste 24 wedstrijden. Sinds de laatste ronde van de groepsfase charmeert het EK voetbal steeds minder dan in het begin. We zien minder goals en ploegen nemen minder risico. Is er dan ook een trend van slechter voetbal te zien? Onze commentator Filip Joos heeft niet dat gevoel: "Ik heb genoten van Zwitserland, Oostenrijk en Turkije", zegt hij. "Bij Portugal heeft Martinez jammer genoeg geen persoonlijkheid. Hij heeft zich overgeleverd aan Ronaldo, maar heeft een fantastisch team. Doelpunten zeggen ook niet alles, Portugal-Frankrijk was een fantastische wedstrijd. We zien niet altijd kans op kans, het is interlandvoetbal."

We zijn verwend door City-ball, maar ik vind het wel eens fijn dat er iets anders bestaat. Zo geniet ik van deze Kevin De Bruyne. Filip Joos

Joos ziet dat andere zaken belangrijk zijn op dit EK: "Fysieke paraatheid speelt een grote rol, ik genoot van Yilmaz die bij Turkije die match kantelt door zo fris te zitten." "Ook dat is voetbal. Wij zijn verwend door City-ball, maar ik vind het wel eens fijn dat er iets anders bestaat. Ik geniet bijvoorbeeld van deze Kevin De Bruyne, het doet mij denken aan die van bij Genk en in Duitsland bij minder begaafde ploegmaats. Het lukt dan niet altijd om die vooruit te trekken." "We mogen geen fout soort fijnproeverschap proberen op te leggen door te zeggen dat dit niveau niet goed is. Enkel Italië was dramatisch, België was niet wat het kon zijn." "Daartegen staan ploegen die wel goed gepresteerd hebben. Spanje-Duitsland was fantastisch, enkel Engeland-Zwitserland was van de kwartfinales echt minder. 2 heel goede kwartfinales, 1 goede en 1 mindere, daar teken ik voor."