Geklopt door China van Vital Heynen: Red Dragons grijpen naast ticket voor Volley Nations League

De Red Dragons hebben China een eerste set afgesnoept op de Challenger Cup, maar dat volstond niet voor de eindwinst. De ploeg van Vital Heynen was in eigen land te sterk in vier sets. Zo grijpen de Belgen naast een rechtstreeks ticket voor de Volley Nations League van volgend jaar. Setstanden: 25-20, 25-20, 22-25 en 25-22.

Ook in set 3 won het vertoonde spel niet altijd een schoonheidsprijs, maar kwam de vechtlust van de Belgen weer bovendrijven.

China werd het scoren belet en zelf maakten de Red Dragons moeilijke punten af. Vooral Reggers, Rotty en Perin stonden aan het kanon. De tegenstander counterde nog met listige tipballetjes, maar de remonte kwam te laat: 22-25.

Werden de Dragons opnieuw "the comeback team"? Wel, nee. Ze kregen het deksel op de neus in set 4, of in Seppe Rotty zijn geval: een service op zijn hoofd. China sloeg een kloofje en stoomde door naar winst: 25-22.

Zo geen rechtstreeks ticket richting Volley Nations League voor de Belgen. Wel een verdienstelijke tweede plek. Vital Heynen verlaat - na een applaus voor de tegenstander - als enige landgenoot de zaal met een kamerbrede glimlach.