Florent van Aubel staat voor laatste Olympische Spelen: "Herinneringen voor het leven"

Florent van Aubel zal in Parijs voor de 4e keer op een rij deelnemen aan de Olympische Spelen met de Red Lions. Maar het zal ook de laatste keer laten zijn. Dat liet hij zelf weten in een Instagrambericht.



"Met een mix van dankbaarheid, trots en emoties deel ik mee dat ik stop als international."



"Ik ben extreem trots en vereerd om deel uitgemaakt te hebben van iets heel speciaals. Mijn land vertegenwoordigen was een droom die uitkwam, en de herinneringen blijven me voor het leven bij."



De overwinningen, uitdagingen en vriendschappen hebben me gemaakt tot wie ik vandaag ben. Ik heb altijd geprobeerd om de best mogelijke persoon te zijn en overal mijn waarde toe te voegen. Mensen rond mij beter maken werd een soort van missie."



"Ik wil iedereen bedanken die mijn pad heeft gekruist. Ploegmaats, tegenstanders, coaches, staff, vrijwilligers en fans, bedankt om dit avontuur geweldig te maken."



Van Aubel blijft wel nog hockeyer na de Olympische Spelen. Hij zal nog zeker 2 jaar hockey spelen bij Pinoké in Nederland.



"En daarna zullen we wel zien", sluit Van Aubel af.



Hij is trouwens niet de eerste Red Lion die heeft laten weten dat hij stopt als international na de Spelen. Ook Loïck Luypaert zal niet meer voor België uitkomen.