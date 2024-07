Filip Joos schijnt zijn licht op halve finales: "Ik verwacht één geweldige, maar ook rare match"

di 9 juli 2024 11:39

Euro 2024 nadert zijn ontknoping met rasse schreden. Vanavond nemen Spanje en Frankrijk het tegen elkaar op in de halve finales, morgen is het de beurt aan Nederland en Engeland. Onze commentator Filip Joos schat de eindstrijd in. "Wout Weghorst is een fenomeen" en "Saliba heeft meer dan 2 broekzakken", zijn twee van zijn vaststellingen.

Strijd om middenveld tussen Spanje en Frankrijk

Spanje en Frankrijk trappen vanavond om 21 uur de halve finales op gang. Her en der wordt al gewag gemaakt van een clash der stijlen, maar commentator Filip Joos is het daar niet volledig mee eens: "Er wordt overdreven door te stellen dat Frankrijk louter defensief is." "De Fransen proberen, maar veel spelers zijn uit vorm. Griezmann is een schim van zichzelf, Mbappé speelt niet aan 100% en er zijn problemen diep in de spits." "Ik geniet wel van Saliba. Hij is nog straffer dan Akanji op dit toernooi en voor mij de beste centrale verdediger. Volgens mij heeft Saliba meer dan twee zakken in zijn broek, want er zitten al veel spelers in."



De vraag is of Williams en Yamal goed kunnen zijn tegen Frankrijk, daar ben ik niet zeker van. Filip Joos

Spanje zit daarentegen met zorgen in de verdediging door de schorsingen van Carvajal en Le Normand: "Carvajal missen is hoe dan ook een aderlating. De afwezigheid van Le Normand valt op te vangen, ik vond die niet speciaal goed." "De blessure van Pedri is eveneens zeer jammer. Al vond ik het geen aanslag van Kroos, hij vergist zich gewoon in de snelheid van Pedri. Kroos had erna wel nog 4 keer geel kunnen krijgen, maar ze reageren vooral in Spanje te hysterisch op die fase." "De vraag is of Williams en Yamal goed kunnen zijn tegen Frankrijk", aldus Joos. "Daar ben ik niet zeker van, en dan komt veel bij Rodri terecht." "Als je aan Franse coach Deschamps vraagt om er iemand uit te nemen bij Spanje, zegt die zeker Rodri. Hij oogt een beetje vermoeid, maar is nog altijd fenomenaal. Dan wordt Rodri dit toernooi nog geholpen door een verbazend goede Fabian Ruiz. Dat die geweldig kan voetballen wisten we al, maar niet dat hij een ploeg naar een hoger niveau kan tillen."

Ik zie bij Frankrijk niemand als Platini of Zidane. Filip Joos

Ligt daar dan misschien de sleutel? "De strijd op het middenveld is met Olmo, Ruiz en Rodri in principe voor Spanje. Dat zijn verschillende profielen, Frankrijk heeft vooral de meer defensieve middenvelders." "Dat zijn nu eenmaal hun profielen, ik zie niemand als Platini of Zidane. Griezmann is daarvoor te weinig, ik zou hem niet opstellen en denk ook niet dat Deschamps dat zal doen." Ook in doel ziet Joos een verschil tussen de landen: "Als ik moet kiezen tussen de 2 keepers, neem ik Maignan. Dat kan zeker een rol spelen. Unai Simón had al 3 of 4 twijfelacthige momentjes dit toernooi, maar werd voorlopig niet afgestraft. Dat zou nu wel kunnen gebeuren, ik ben benieuwd of hij het volhoudt. Wie wint er dan vanavond? "Er is geen favoriet, het is voor mij echt 50-50. Ik verwacht penalty's."

Volgens Filip Joos kan Mike Maignan een rol spelen in de halve finale.

Nederland-Engeland: geweldig en raar duel?

De andere halve finale speelt zich af tussen Nederland en Engeland. Een affiche waar Joos zin in heeft: "Ik verwacht een geweldige match. Dat kan raar klinken, want Engeland heeft er nog geen enkele gespeeld. Ik geniet wel van de wedstrijden van Oranje, zelfs die tegen Frankrijk had een zalige eerste helft. Ze doen het echt niet zo slecht." "Engeland heeft een enorm probleem met tempo maken. Nederland kan dat bij vlagen wel. Ik vind dat zij er wel uithalen wat er inzit, weliswaar met kunst-en-vliegwerk. De halve finale bereiken is knap, ze zijn niet altijd een hele match goed, maar hebben wel goede momenten."

Wout Weghorst is een fenomeen. Filip Joos

"Ik blijf het evenwel raar vinden dat Koeman start met Memphis Depay. Dat is een motie van wantrouwen ten opzichte van de andere spitsen", vindt Joos. "Ik snap dat hij Weghorst als breekijzer op de bank houdt, dat is echt een fenomeen. Die komt als eerste het stadion in, laat zich vervolgens uitfluiten door 20.000 Turken en geniet daarvan. Daarnaast is er geen vertrouwen in Zirkzee en Brobbey. Van die laatste snap ik dat, van Zirkzee niet. Die mocht nu wel debuteren, maar door de omstandigheden tegen Turkije telt dat eigenlijk nog niet. Zo wil je niet debuteren." "Bij gebrek aan beter speelt dus Memphis, het is wel goed dat Koeman aan de verleiding weerstaat om Gakpo in het centrum te zetten. Bij Liverpool is hij nooit echt top daar, ik zou hem ook links houden."

Gakpo is de talisman van Nederland op dit EK.

Engeland moet vervolgens een plan bedenken om Gakpo af te stoppen: "De vraag is: 'wat doet Walker?' Hij is hoe dan ook iemand die elke spits die links staat een vreselijke match kan bezorgen." "Alleen is dit niet de Walker van bij Manchester City. Dat is begonnen in de finale van de FA Cup. Daar speelde hij met een arrogantie van "ik geef je 2 meter en pak je toch terug." Zo werkt het niet altijd tegen topspelers, als hij dat kan afzetten wordt die flank moeilijk voor Oranje." "Nederland zet daar een sterke verdediging tegenover, ze moeten enkel hun hoekschoppen oplossen. Het tegendoelpunt tegen Turkije was op dat vlak een klassieker. Maar ik heb liever een ploeg die goals pakt op corner dan één die gewoon goals pakt, dat kan je nu nog verhelpen. De Turken trapten ze ook wel perfect", beseft Joos.

Harry Kane zijn beste toernooi was in Qatar in de herfst, dat was niet toevallig. In de zomer is hij ofwel dood of nog niet fit. Filip Joos