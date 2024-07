De Belgische lijfwachten van de klassementsmannen: "Met deze benen kan ik zelf onmogelijk winnen"

zo 7 juli 2024 13:23

De vedetten voor de gele trui kunnen in de Tour de France zelden of nooit een snipperdag nemen en vandaag is dat zeker niet het geval. De graveletappe van en naar Troyes zal de stressmeter de hoogte injagen. De meeste kopstukken kunnen rekenen op Belgische handlangers om hen te beschermen.

Yves Lampaert is de beschermengel van Remco Evenepoel. "Ik sta hier met gemengde gevoelens. Ik vind het wel tof, maar voor onze ploeg hangt er veel vanaf. Je kan veel kwijt zijn, meer dan je kunt winnen." "Het is een beetje een haat-liefdeverhouding en ik weet ook niet echt of het in een grote ronde past." "Ik hoop dat ik zelf de verwachtingen kan inlossen voor Remco. Ik moet zo lang mogelijk bij hem blijven en dan komen we er hopelijk zonder miserie uit." "Hij kan zijn nervositeit verbergen en hij is heel gemotiveerd. Hij wist over elke strook iets te zeggen. Remco zal bij de pinken zijn." "We moeten rijden, hé. Anders halen we Nice niet", vulde de kopman zelf nog aan. "We proberen het zo ontspannen mogelijk aan te pakken." "Yves (Lampaert) en Gianni (Moscon) zijn heel belangrijk en als het openbreekt, is het aan mezelf. En Ilan (Van Wilder) moet zijn fiets afstaan als er pech is."

Van Aert snakt naar rustdag: "Voelt aan als betonnen benen"

Wout van Aert, bodyguard van Jonas Vingegaard, heeft ploegorders. "Helemaal niet. Ik voelde me de afgelopen dagen gewoon niet geweldig." "Ik was na gisteren zeker de eerste om te zeggen dat ik vandaag liever een meerwaarde wilde zijn in plaats van te vechten in de buik van het peloton." "Mijn benen draaien de laatste dagen niet fantastisch. Met deze benen kan ik de rit onmogelijk winnen. Dan wil ik liever van dienst zijn voor de ploeg." Van Aert sprak gisteren over "betonnen benen". "Zo voelt het aan. Ik zoek nog een beetje waar dat vandaan komt. De rustdag zal voor mij welkom zijn." Heeft Van Aert zijn keuze met pijn in het hart gemaakt? "Het is rationeel, maar ik had natuurlijk liever anders aan de start gestaan. Het eerste weekend heeft me misschien misleid. Daarna heb ik lastige dagen gehad." "Ik hoopte van vrijdag tot en met zondag 3 mooie kansen te grijpen, maar dit is het hoogste niveau en dat liegt niet."

Ploegleider Arthur van Dongen speelde eveneens geen verstoppertje: "Wout heeft zeker ambitie voor ritwinst, maar eerst moeten de benen er zijn en dan denken we ook aan de juiste volgorde." "Eerst telt Jonas en als dat goed gaat, wie weet wat er dan mogelijk is in de diepe finale. Dat Wout dus geen carte blanche krijgt? Neen, dat krijgt niemand bij ons. Daar gaat Wout volledig mee akkoord."

Benoot ziet logica: "Alles voor Jonas"

"Ik doe het wel graag en ik vind dat dit moet kunnen", zegt Tiesj Benoot, gids van Jonas Vingegaard. "De organisatie heeft ook rekening gehouden met het gegeven dat dit een rit in een grote ronde is en geen klassieker. We rijden overwegend bergop, er zijn geen afdalingen." "Ik hoop natuurlijk dat er geen klassementsmannen uitvallen door pech. Er is extra focus bij de ploeg. Stress? Dat weet ik niet, maar het is een echte klassementsdag." Benoot won Strade Bianche, maar cijfert zich ook volledig weg. "Het is logisch dat alles voor Jonas is. Hij is onze prioriteit. Dan zien we wel wie er nog bij zit op het einde."