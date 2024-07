Antetokounmpo gidst Griekenland naar de Spelen, poule A in Parijs belooft loodzwaar te worden

zo 7 juli 2024 23:22

In het basketbal zijn dit weekend de laatste olympische tickets verdeeld in het mannentoernooi. Spanje, Griekenland, Brazilië en Puerto Rico plaatsten zich via het olympische kwalificatietoernooi

Vier olympische tickets, vier toernooien. Dat was het opzet van de olympische kwalificatietoernooien, georganiseerd door de internationale basketbalfederatie FIBA. En er was nogal wat schoon volk geïnteresseerd in die laatste kaarten richting Parijs. Letland nam het in de eerste finale op tegen Brazilië. Voor eigen publiek begonnen de Letten, nochtans 5e op het meest recente WK, dramatisch aan de wedstrijd. Na het eerste kwart stonden ze 25 punten in het krijt en die klap kwamen ze niet meer te boven. In finale nummer 2 wachtte Kroatië de zware taak om Giannis Antetokounmpo af te stoppen. De Greek Freak gidste Griekenland met 23 punten en 8 rebounds voorbij de Kroatische klif. Antetokounmpo en co maakten het verschil in het tweede en derde kwart en wonnen uiteindelijk in eigen land met 69-80.

In en tegen Spanje boden de Bahama's stevig weerwerk in de strijd om het derde ticket. De double-double van Deandre Ayton (17 punten, 14 rebounds) mocht uiteindelijk niet baten. De Spanjaarden pakten in het tweede kwart een bonus van 8 punten en hielden die vol tot de laatste buzzer: 86-78. Het laatste olympische ticket was voor Puerto Rico, dat er zo voor het eerst sinds 2004 weer bij is op de Spelen. Met dank aan uitblinker Jose Alvarado van de New Orleans Pelicans (23 punten) versloegen de Puerto Ricanen de Europese grootmacht Litouwen met 79-68.