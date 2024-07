3 jaar geleden neergesabeld, nu springt zelfs de prins voor hem: is Bukayo Saka sleutel tot Engelse glorie?

ma 8 juli 2024 16:31

Drie jaar geleden werd de ster nog brutaal van de hemel gerukt na zijn penaltymisser in de EK-finale, nu is Bukayo Saka (22) een zeldzaam lichtpuntje bij een slaapwandelend Engeland. Is net hij straks de man die zijn land ontwaakt uit een 58 jaar lange droom van een nieuwe trofee?

Een kamerbrede glimlach verraadde wat iedereen al wist: er viel zaterdagavond minstens 1.000 kilogram van de schouders van Bukayo Saka. De Starboy - zoals ze hem bij Arsenal zo graag noemen - verjoeg met één simpele penaltygoal in de strafschoppenreeks tegen Zwitserland de demonen die hem bij de nationale ploeg al 3 jaar achtervolgden. Wat was het contrast met 2021 dan ook groot. Zijn natie haalde opgelucht adem, hij wist dat zijn gemiste penalty op het vorige EK eindelijk doorgespoeld was. Want die ene, zure misser vanaf elf meter? Die sleurde Saka door een diep dal bij de Three Lions. Een dal waar ook Jadon Sancho en Marcus Rashford door moesten. Of zouden zij er nog steeds aan het doorkruipen zijn?

Dolle vreugde bij Saka na zijn gescoorde strafschop tegen Zwitserland.

Saka door het slijk

De haat was ongezien. Voetbalminnend Engeland stak op Euro 2020 - gespeeld in 2021 - zijn hand al uit naar die langverwachte EK-trofee, maar zag de winst in de finale tegen Italië nog door zijn vingers glippen op de meest pijnlijke manier: in een strafschoppenreeks waarin het zelf op voorsprong was gekomen. De jonkies bezweken onder de druk. Marcus Rashford (op dat moment 23) was de eerste die faalde, Jadon Sancho (21) volgde zijn voorbeeld. Toen Saka (19) naar de penaltystip wandelde, stond het water hen al aan de lippen. De aanvaller miste ook en Engeland ging definitief kopje-onder. Héél pijnlijk voor de youngsters.

Ik wist meteen hoeveel haat ik zou krijgen. Bukayo Saka in 2021

De jonge winger wist met zijn verdriet geen blijf en werd getroost door zijn ploegmakkers, maar de fans hadden minder medelijden. Erger nog, ze haalden Saka en zijn 2 kompanen volledig door het slijk. Reacties op sociale media liepen over van racistische uitlatingen of meedogenloze haatberichten. "Ik wist meteen hoeveel haat ik zou krijgen", reageerde Saka achteraf. "Het is de trieste realiteit dat machtige platformen vandaag de dag nog steeds niet genoeg doen om die berichten te stoppen." Hoelang zou het duren voordat de nieuwste Engelse superster van de klap was bekomen?

In 2021 moest Saka getroost worden door zijn ploegmakkers.

Prins in vuur en vlam

Gelukkig voor het voetbal kwam Saka er uiteindelijk vrij snel weer bovenop bij Arsenal. Maar zijn interlandcarrière bleef toch al die jaren een beetje besmeurd door die wonde, die bij de Engelsen nog steeds niet helemaal genezen is. Al zou eindwinst op Euro 2024 wel als een wondermiddeltje het trauma van 2021 wegvagen. En dat hoefde niemand Saka te vertellen. Op een moment waarop zijn land het écht nodig had, stond de aanvaller op. Hij knalde in de kwartfinale tegen Zwitserland de 1-1 enig mooi voorbij Sommer op 10 minuten van het eind en loodste de Three Lions naar een nieuwe strafschoppenreeks. Zelfs prins William stak zijn ongetemde vreugde na Saka's verlosser niet onder stoelen of banken. Samen met de prins stond het hele land weer als één blok achter zijn vedette.