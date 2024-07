"Gareth Southgate is een lafaard": zelfs na behalen halve finale blijft kritiek op Engelse bondscoach

zo 7 juli 2024 06:16

In Dat is fussball begrijpen ze niet dat Foden nog in de basis staat.

Gareth Southgate heeft Engeland nog maar eens naar de laatste 4 van een groot toernooi geleid, maar toch blijft de kritiek op de coach aanwezig. Het spelniveau is al een volledig EK niet om aan te zien, ondanks de vele sterren in het team. Net daar zit volgens podcasthost Alexandre Mestag in Dat is fussball het probleem: "Southgate hoort bij het soort trainers dat alle beste spelers wil opstellen."

Gekwalificeerd, maar hoe?



Engeland moest lang zwoegen tegen Zwitserland en flirtte zelfs even met de uitschakeling, maar won finaal toch na een spannende penaltyreeks. In Dat is fussball raakte Alexandre Mestag gefrustreerd van de aanpak van bondscoach Gareth Southgate. "Southgate is een lafaard", opende Mestag fel. "Hij hoort bij het soort trainers dat alle beste spelers wil opstellen. Op links speelt Foden door zijn geweldige seizoen bij City, maar afgaand op het voetballende idee is dat niet logisch." "Er is niemand met diepgang, Kane komt al in de bal. Dat kan je oplossen met Bowen, Gordon of zelfs de niet-geselecteerde Rashford. Ik stoor me aan coaches die niet durven zeggen: "Je bent een geweldige speler, maar ik heb iemand anders nodig." Nagelsmann durfde dat bijvoorbeeld wel door Wirtz op de bank te zetten voor Sané."

Roberto Martinez heeft hetzelfde probleem, bij België en bij Ronaldo. Alexandre Mestag