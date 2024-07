"Evenepoel koerst nog altijd met zijn buikgevoel, maar hij moet ook krachten sparen als hij het podium wil halen"

Remco Evenepoel bewees gisteren dat hij wel degelijk kan gravelen en dat hij niets van zijn temperament heeft verloren. Maar in de podcast Sporza Tour merken Sven Nys en Serge Pauwels ook op dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is.

Gemengde gevoelens bij Remco Evenepoel na de gravelrit. Zelf sprak hij over een gemiste kans, maar in onze Tourpodcast zag Sven Nys ook hoe broos die kans was.

"Op Mikel Landa na was iedereen rondom hem heel snel weg. Misschien dacht hij daarom: ik zit hier alleen, dus ik probeer de anderen ook maar te isoleren. Alleen ging dat spelletje niet door."

"We mogen blij zijn met het temperament van Remco", vult Serge Pauwels aan. "Hij koerst nog altijd met zijn buikgevoel. Toch zal hij ook zijn krachten moeten sparen als hij het podium in Nice wil halen."

Hoe realistisch is dat podium? "Ik schat hem momenteel bij de beste drie renners in deze Tour, maar dan wel op plaats 2 of 3, want Pogacar steekt er toch bovenuit."

"De vraag is wel hoe die drie renners zullen evolueren doorheen deze Tour. Pogacar heeft al de Giro in de benen, zijn krachtenarsenaal kan toch niet eindeloos zijn? Daar moeten Evenepoel en Vingegaard op hopen."

"Van die laatste twee kun je dan weer vermoeden dat hun vorm na die valpartij in het Baskenland in stijgende lijn is. Als dat allemaal effectief gebeurt, dan krijgen we nog een mooi gevecht."