Remco Evenepoel heeft de gravelrit 2 keer verkend: "Het wordt een gevecht, no mercy!"

De mannen voor het klassement zaten zaterdag richting Colombey-les-Deux-Eglises vooral met de rit van morgen, over 14 gravelstroken, in hun hoofd. Remco Evenepoel heeft geen goeie ervaringen op gravel.

Remco Evenepoel eindigde zaterdag naar eigen zeggen "per ongeluk" op de 10e plaats. "Opeens reed ik vooraan, maar ik had geen ambitie."

Dat zal morgen anders zijn, want op het grind rondom Troyes zal hij op de afspraak moeten zijn. "Het wordt niet de meest cruciale rit, maar we zullen wel moeten opletten."

"Het is geen rit waarin je de Tour kunt winnen, wel eentje waarin je hem kunt verliezen."

"Ik moet uit de problemen proberen te blijven en hopen dat de banden en het materiaal het houden. Voor de rest wordt het vechten. No mercy."

Net als de tijdrit van vrijdag heeft Evenepoel ook de gravelrit twee keer verkend. "Ik ken de sectoren waar ik zeker vooraan zal moeten zitten. De eerste helft is niet zo speciaal, maar vanaf kilometer 100 is het de ene na de andere strook. Het wordt een lange finale."

Evenepoel houdt geen trauma over aan de gravelrit in de Giro van 2021, waar hij een geweldige draai om de oren kreeg en als een vis op het droge leek op het gravel. "Wat daar gebeurde, kwam door de vorm. Ik had de benen niet."

"Toen had ik niet de vorm die ik nu wel heb. Het zijn deze keer ook veel kortere sectoren. Het is helemaal niet technisch, vaak heb je maar 1 of 2 bochten per sector. Het moeilijkste wordt om telkens te positioneren."