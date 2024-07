Judoka Jorre Verstraeten kijkt uit naar Parijs: "Iedereen kan op goeie dag medaille pakken"

Jorre Verstraeten is een van de vier Belgische judoka's die eind deze maand in actie komt op de Olympische Spelen in Parijs. "We zijn met zo weinig in elke categorie dat iedereen op een goede dag in staat is om een medaille te pakken."

"De periode na Tokio was mentaal gezien de moeilijkste periode in mijn carrière. De Spelen in Japan waren voor mij een ontdekking. Ik geniet nu meer van mezelf en ben volwassener geworden", vertelde Verstraeten op een olympisch persmoment.

De supporters moeten Verstraeten een boost geven. "Veel vrienden en familie zullen me komen aanmoedigen en dat zal me extra energie geven. Ik ben een vrij rustige persoon, maar ik kan niet wachten om in Parijs te zijn."

Jorre Verstraeten was er drie jaar geleden al bij op de Olympische Spelen in Tokio. Toen werd de 26-jarige judoka 9e, maar in Parijs zal het helemaal anders zijn. "Deze keer zal er een massa volk aanwezig zijn, wat een grote invloed zal hebben", weet hij.

Bij zijn tweede olympische deelname mikt Verstraeten voluit op eremetaal. "In het judo is het heel moeilijk om voorspellingen te doen. De prestatie hangt erg af van hoe je je voelt op die dag. Ik kan het niet van tevoren zeggen."

"We zijn met zo weinig in elke categorie dat iedereen op een goede dag in staat is om een medaille te pakken. Het enige wat ik zelf in de hand heb, is mijn voorbereiding. En nu heb ik me goed voorbereid."

De laatste loodjes van die voorbereiding worden in Spanje gelegd, in Valencia. "Tijdens de rest van de voorbereiding zal ik me specifiek richten op de kwaliteit van de gevechten en niet op de kwantiteit."

"Het zullen dus geen zeven à acht gevechten per training zijn. Ik ga wel niet zeggen dat de voorbereiding rustiger wordt, want het blijft nog steeds een vechtsport."

Op 23 juli reist Verstraeten af naar Parijs, hij komt in actie op de openingsdag: zaterdag 27 juli.