Judoka Gabriella Willems maakt zich eindelijk op voor debuut op Olympische Spelen: "Onverhoopt"

ma 8 juli 2024 09:44

Judoka Gabriella Willems neemt in Parijs voor de 1e keer deel aan de Olympische Spelen. Nadat ze Tokio had gemist door een blessure, hing haar deelname in Parijs ook aan een zijden draadje. "Ik had 1 maand om me te kwalificeren."

Gabriella Willems had door een schouder- en knieoperatie weinig tijd om punten te sprokkelen voor de olympische ranking, maar kwalificeerde zich dankzij haar vijfde plaats op het WK judo eind mei in Abu Dhabi toch voor de sportieve hoogmis. "Eigenlijk kwam het een beetje onverwacht en onverhoopt", bekent Willems. "Ik had 1 maand om me te kwalificeren, zonder een echte voorbereiding. De eerste kampen waren niet makkelijk, maar het WK heb ik het vertrouwen in mijn judo herwonnen. Daar heb ik een klik gemaakt." Drie jaar geleden had Willems zich ook al geplaatst voor de Olympische Spelen, maar een zware knieblessure hield haar toen weg uit Tokio. Dat wil ze in Parijs allemaal achter zich laten.

Ik heb zoveel pech gehad dat ik het nu verdien om te genieten. Gabriella Willems

"Ik wil er in Parijs het beste van maken, maar ik wil vooral ook plezier hebben. Ik heb zoveel pech gehad dat ik het nu verdien om te genieten", vindt Willems. Helemaal zorgenvrij is ze nog niet. "Ik voel mijn blessures nog steeds een beetje, maar op de Spelen zal het wel goed komen. Daar wil ik zowel mentaal als fysiek aan honderd procent presteren. In het judo kan alles gebeuren." Willems heeft op 31 juli haar afspraak op de tatami in Parijs en zit momenteel in volle voorbereiding. "Ik heb nog een trainingsweek gepland in Valencia en daarna ga ik naar mijn club in Italië. Dan kom ik terug naar België en op 23 juli vertrek ik naar Parijs."