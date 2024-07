"We blijven achter met sprankje enthousiasme in onze ogen": Portugese pers verrassend lovend voor Martinez en co.

za 6 juli 2024 09:41

Een nieuw toernooi, hetzelfde eindstation. Alweer is Roberto Martinez niet voorbij het Frankrijk van Didier Deschamps geraakt. Toch is de Portugese pers opvallend positief voor de coach en zijn manschappen na de nederlaag. "Zijn idee was duidelijk" en "Portugal durfde zijn droom na te jagen", klonk het onder meer.

Roberto Martínez had nog een eitje te pellen met Les Bleus. Na de pijnlijke uitschakeling op het WK in 2018 en de tik in de Nations League - allebei als coach van onze Rode Duivels - aasde hij bij Portugal op revanche. Maar 120 minuten en een strafschoppenreeks later moest de Spanjaard opnieuw zijn meerdere erkennen in het Frankrijk van Didier Deschamps. Zou vandaag een zware afrekening volgen in de media? Nee, hoor. "De beste vertoning van Portugal, eentje waarin het team volwassener, solider en zelfs getalenteerder was, bleek onvoldoende om de immer machtige Fransen te verslaan", was de eindconclusie van de Portugese krant A Bola. "Maar Frankrijk had in Hamburg meer dan ooit enorm respect voor de eveneens machtige Portugese tegenstander. We waren bazig, zaten er vaak bovenop, waren geduldig als het moest, scherp als het spel dat vroeg én opwindend bij momenten." "Portugal miste een unieke kans om Frankrijk opnieuw te verslaan, in een wedstrijd waarin het alles had om dat wel te doen. Alles, behalve dat dodelijke instinct om ten minste een van de gecreëerde kansen te benutten."

Meedogenloos en wreed

Lovende woorden, ondanks een bij vlagen toch matige pot voetbal. Maar daar bleef het niet bij. Ook Record zag niets dan positiefs en sprak over "morele overwinningen" en "onrechtvaardige nederlagen". "De Portugezen verdienden het om door te gaan. Ze speelden hun beste match van het EK en waren beter dan Frankrijk." Een mening die ook Maisfutebol - nog een andere Portugese krant - gretig deelde. "We kwamen moedig voor de dag en leken lange tijd dicht bij de overwinning. Voetbal is voor de meedogenlozen en dat is wreed." "Maar Portugal durfde zijn droom na te jagen tegen een van de favorieten. Het geloof was er en ze toonden echt wat ze waard zijn. We blijven achter met een sprankje enthousiasme in onze ogen."

Eigenlijk speelde Portugal het spel waar het goed in is en dat van deze groep verlangd wordt. Maisfutebol