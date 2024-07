Wout van Aert stelt teleur in tijdrit: "Geen goed gevoel, hopelijk betere benen op de Spelen"

vr 5 juli 2024 16:04

Wout van Aert heeft geen potten kunnen breken in de tijdrit in de Tour. Van Aert klokte, met nog heel wat toppers in aantocht, pas de 6e tijd op 59"24 van Victor Campenaerts. "Ik heb zo hard mogelijk gereden, maar het zat er niet in vandaag", was zijn eerlijke analyse.

Wout van Aert werd omsingeld door nationale en internationale media na zijn tijdrit. Daar zat naast zijn status ook zijn tegenvallende tijd voor iets tussen. "Ik had geen goed gevoel", bekende hij meteen. "De start ging nog goed, maar bij de eerste oplopende stukken werd het al zwaar. Ik denk niet dat ik een bijzondere tijd heb gereden." Was Van Aert te snel vertrokken? "Misschien. Dat was het plan, want het zwaartepunt lag in het eerste deel. Misschien heb ik in het eerste stuk te hard gereden." "Ik voelde op het eerste stuk vals plat al dat het niet mijn beste dag was. Bovenop de klim kon ik niet meer doortrekken."

Ik wist de tijden niet, maar bij het tweede tussenpunt zag ik een rood vakje. Dan lig je zeker niet op kop. Wout van Aert

Was Van Aert op de hoogte van de matige tussentijden? "Ik wist de tijden niet, maar bij het tweede tussenpunt zag ik een rood vakje. Dan lig je zeker niet op kop." "Ik merkte ook wel aan de coaching dat het niet echt voor winst was. Dan neem je misschien een tikkeltje minder risico's." "Ik heb zo hard mogelijk gereden, maar het zat er niet in vandaag." Is dat een veeg teken voor de olympische tijdrit op 27 juli? "In deze Tour zit geen enkele tijdrit die echt lijkt op die van Parijs. Deze misschien nog iets meer dan die in Nice. Ik heb me gesmeten, maar ik hoop op betere benen op de Spelen."