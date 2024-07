VIDEO - Ouderwets uit de match getrapt: Pedri is al vroeg slachtoffer van beenharde Duitse aanpak

Zou het een richtlijn zijn van de bondscoach? Duitsland kwam erg scherp voor de dag in de eerste minuten tegen Spanje. Te scherp, misschien. Toni Kroos pakte draaischijf Pedri stevig aan. De jonge middenvelder incasseerde, maar moest naar de kant. Opmerkelijk: Kroos kreeg geen geel karton te zien. Niet veel later had Rüdiger wel prijs na een wilde tackle.