Ronny Deila vindt nieuwe uitdaging in Verenigde Arabische Emiraten

Ronny Deila kan terug aan de slag. De Noorse coach, die net voor de play-offs ontslagen werd bij Club Brugge, tekende een contract bij Al Wahda FC in de Verenigde Arabische Emiraten. De club werd afgelopen seizoen 5e in de competitie.

De hemel klaart op boven Ronny Deila.

Letterlijk dan, want de Noorse trainer gaat aan de slag in Abu Dhabi. De 48-jarige Deila tekende een contract bij Al Wahda FC, een subtopper in de competitie van de Verenigde Arabische Emiraten. De club werd afgelopen seizoen 5e, de laatste titel dateert van 2010. De bekendste speler van Al Wahda is Allan, die zijn beste periode kende bij Napoli.

Voor Deila is het de eerste job sinds zijn ontslag bij Club Brugge in maart. Hij was in Brugge minder dan een seizoen aan de slag nadat blauw-zwart hem wegkaapte bij Standard vorige zomer. In Brugge kon hij de goede resultaten van in Luik niet herhalen en werd hij na een zwakke reguliere competitie de laan uit gestuurd.