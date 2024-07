Vandaag namen 8 Europese toppers het tegen elkaar op in EA Sports FC tijdens UEFA eEURO, ook wel het EK voor FIFA. De finale werd een heruitgave van de 1/8e finale in het echt, met Duitsland-Denemarken. In een spannende strijd trok Anders Vejrgang voor Denemarken, met Dreyer, Skov Olsen, Delaney en Schmeichel in de basis, de Europese titel over de streep. Hij won met 4-3.