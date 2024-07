Mbappé deelt nieuw politiek prikje uit, maar deze keer vermomd als grapje: "Gelukkig zit je niet extreemrechts van me, hé"

vr 5 juli 2024 13:45

Als het over politiek gaat, heeft Kylian Mbappé zijn masker nooit op. Tijdens de persconferentie van de Franse kapitein naar aanloop van de kwartfinale tegen Portugal, grapte hij met een journalist die hem een vraag stelde, nadat hij die niet meteen vond tussen de menigte. "Gelukkig zit je niet extreemrechts van mij, hé", knipoogde hij veelzeggend.

Een opvallend moment op de Franse persconferentie daags voor de kwartfinale tegen Portugal. Toen een journalist Kylian Mbappé een vraag wilde stellen, zocht de Franse aanvoerder - die niet wist van waar het geluid kwam - de persoon zienbaar in de zaal. Waarop een symbolisch steekspelletje ontstond tussen beiden:

Mbappé: "Waar zit je?"



Journalist: "Extreem links van je." Mbappé: "Oef, gelukkig is het niet andersom." (lacht)

Het is dringend tijd om te gaan stemmen. We mogen ons land niet in de handen van zulke mensen leggen. Kylian Mbappé

Het moment zorgde voor hilariteit op de persconferentie van de Fransen, maar eigenlijk was Kylian Mbappé - die zo terugkoppelde naar de politieke situatie in Frankrijk - doodserieus. De Franse superster heeft het nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij de politieke shift naar extreemrechts in zijn land met lede ogen toekijkt. Integendeel, enkele weken geleden sprak hij zich ook al openlijk uit over de vervroegde Franse parlementsverkiezingen en de mogelijke winst van het Rassemblement National (RN), de uiterst rechtse partij van Marine Le Pen.

En ook nu - nadat het RN dit weekend overtuigende verkiezingspolls liet optekenen - maakte Mbappé van zijn podium gebruik om zich nog eens over de situatie uit te spreken.

"De resultaten van de eerste verkiezingsronde zijn een catastrofe", zei de Franse aanvoerder. "Het is dringend tijd om te gaan stemmen, nu meer dan ooit. We mogen ons land niet in de handen van zulke mensen leggen. We hopen dat iedereen zich zal inzetten om te gaan stemmen, en te stemmen voor de juiste kant", riep de aanvoerder zijn landgenoten op.

Ronaldo als idool