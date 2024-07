"Na 20 minuten heb ik om vervanging geroepen": Tibaud Verlinden deelt pijnlijk verhaal over clash met Rafael Leão

In de schaduw van Cristiano Ronaldo bloesemde een nieuwe Portugese kroonprins: Rafael Leão. Krijgen we dit EK ook voor eens en voor altijd de doorbraak van de eeuwige belofte? "In de jeugd zag je al dat hij van een ander niveau was", vertelt Thibaud Verlinden in Dat is fussball het verhaal over zijn eerste ontmoeting met de Portugese spits.

"Dat was niet best, maar toen zag je al dat hij van een ander niveau was."

Toch roept het niet de beste herinneringen op bij hem, zeker zijn flashbacks naar de laatste in het rijtje: "Ja, die wedstrijd tegen Leão herinner ik me nog goed."

In de studio van Dat is fussball werd Thibaud Verlinden gevraagd naar de rode draad bij dit viertal op het EK. Wat blijkt, de aanvaller van Beerschot heeft al tegenover al deze spelers op het veld gestaan.

Armin Shah in Dat is fussball

Het is iemand die naast het veld ook zeer actief is.

Ook panellid Armin Shah ging voor zijn voetbaltalkshow "Kick ’t met" al langs bij de Portugees.

"Hij had de dag ervoor een loodzware wedstrijd gehad tegen PSG. Dus we hebben hem gezegd dat we over de dingen zouden praten waar hij op dat moment zin in had."



Dat bleek muziek te zijn, zo verrast Leão met het opnoemen van enkele Nederlandstalige artiesten.



"Het is iemand die naast het veld ook zeer actief is: hij maakt ook zelf muziek, heeft zijn eigen kledingmerk, heeft al model gestaan voor een Belgisch kledingmerk ... Het is heel interessant dat hij die passies met ons deelde. Naar die weetjes gaan wij op zoek."



Vanavond staat Leão voor zijn match van de waarheid tegen Frankrijk.