Kijk vanaf 21.30 uur naar Dat is fussball met Wesley Sonck, Dave Peters en Bavo Mortier

Een rustdag op het EK? Niet voor ons panel van Dat is fussball, hoor. Vanavond kaarten Wesley Sonck, Dave Peters en Bavo Mortier - onder goedkeurend oog van spelverdeler Nicolas De Brabander - na over de 1/8e finales en blikken vooruit op de kleppers in de kwartfinale. Volg het vanavond vanaf 21.30 uur met een livestream op deze pagina of kijk via VRT MAX.