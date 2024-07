Fitnessbedrijf dwingt Elke Bleyaert naam "The Women Peloton" te veranderen: "Haar levenswerk krijgt knauw"

wo 3 juli 2024 17:35

Het Amerikaanse fitnessbedrijf One Peloton, ook wel Peloton Interactive, heeft Elke Bleyaert met succes voor de rechtbank gedaagd omdat haar platform The Women Peloton gebruik maakt van de naam "peloton". Haar echtgenoot Jasper Stuyven heeft weinig begrip voor die beslissing.

In 2021 stampte Elke Bleyaert, de vrouw van wielrenner Jasper Stuyven, een online platform voor de vrouwelijke fietser uit de grond: The Women Peloton.



Bleyaert wist toen nog niet dat ze 3 jaar later voor de rechter gedaagd zou worden voor die naam. Het Amerikaanse fitnessbedrijf Peloton, die de website One Peloton beheert en op de beurs is genoteerd als Peloton Interactive, claimt het alleenrecht op de naam Peloton te hebben.



De rechter volgde de Amerikanen, waardoor Bleyaert gedwongen wordt de naam van haar bedrijfje te veranderen of ze moet een dwangsom van 500 euro betalen per dag dat ze dit niet doet. "Het was een strijd van David tegen Goliath, maar helaas heeft Goliath deze keer gewonnen", zegt Stuyven vanuit de Tour de France. "Het is jammer, want het levenswerk van mijn vrouw krijgt op deze manier een serieuze knauw."

Hoe kan een Amerikaans bedrijf dit voor elkaar krijgen?

Maar hoe kan het nu dat een groot Amerikaans bedrijf dat qua naam vaagweg lijkt op die van een kleine Belgische organisatie gelijk kan krijgen van een rechter. "Peloton Interactive heeft op de Europese markt het gebruik van het woord "peloton" op heel veel verschillende manieren geregistreerd", weet Marie-Christine Janssens, specialist merkenrecht bij de KU Leuven. "Je kunt elk woord uit het woordenboek registreren en daar een alleenrecht op hebben, weliswaar in het domein waarin je bedrijf gespecialiseerd is. In dit geval is het woord geregistreerd voor alles wat met sport te maken heeft." Dat de rechter Peloton Interactive volgt, verbaast Janssens niet. "De rechtbank hanteert als criterium: is er een gevaar dat de consument bij dit nieuwe merk een link legt met het originele bedrijf? Dat volstaat al."

Sommige merkenhouders zijn agressiever dan anderen. Marie-Christine Janssens (KU Leuven)