De tijdritten op een rijtje: Evenepoel nog nooit geklopt door Vingegaard of Pogacar, topfavorieten in evenwicht

Op dag 7 van de Tour de France moeten de klassementsmannen opnieuw op de afspraak zijn voor de eerste tijdrit. Tadej Pogacar verdedigt een mooie voorsprong op Remco Evenepoel (45 seconden) en Jonas Vingegaard (50 seconden). De Belg heeft het mentale voordeel, want in elke onderling duel klopte hij zijn concurrenten. En nog opvallend: de drie tenoren rijden vandaag pas voor de tweede keer een tijdrit tegen elkaar.

Wat de waardeverhoudingen zijn in een tijdrit tijdens een grote ronde, is voorlopig nog de vraag.

2 jaar geleden was het spannender in Tirreno-Adriatico. Pogacar had maar 8 seconden meer nodig om de 14 kilometer af te leggen.

Evenepoel en Pogacar ontmoetten elkaar vooral op de kampioenschappen. In die voornamelijk vlakke tijdritten was er telkens een duidelijk verschil.

Meteen een opsteker voor de Belg: hij is ongeslagen tegen de klok.

Heel vaak reed Remco Evenepoel nog niet tegen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard . Met de Sloveen had hij vijf tijdritduels, met de Deen zes.

De duels tussen Evenepoel en Vingegaard waren dan weer uitsluitend tijdens rittenkoersen. Ook de Deen kon de ex-wereldkampioen nog nooit kloppen.

Zelfs in vrij korte tijdritten was de voorsprong van Evenepoel vaak vrij groot. Afgelopen seizoen verloor Vingegaard zelf meer dan een minuut in de Vuelta.

Die tijdrit van 26 kilometer is te vergelijken met rit 7 in de Tour, maar vandaag zijn er wel wat meer hoogtemeters. Op papier is dat meer op maat van Vingegaard.

En de Tourwinnaar van 2022 en 2023 kan zich ook optrekken aan het laatste onderling tijdritduel. Dit seizoen was Evenepoel slechts 4 seconden sneller in de Ronde van het Baskenland, waar beide renners later nog zwaar vielen.