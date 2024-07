"Ongeloof" bij Mark Cavendish na recordzege: "Het was een grote gok, maar we hebben het gedaan"

Het laatste hoofdstuk in het Tourverhaal van Mark Cavendish heeft een wondermooie ontknoping gekregen. In Saint-Vulbas snelde de Brit naar zijn 35e recordzege. "Mijn mentale sterkte is zeker een voordeel wanneer je fysiek niet meer de sterkste bent."

In de openingsetappe leek zijn laatste Tour nog aan een zijden draadje te hangen toen hij snel in de problemen kan. Maar Mark Cavendish is een overlever, dat bewees hij nog maar eens.

Bij de tweede sprinterskans schoot hij al raak, goed voor zijn 35e ritzege in de Tour. Daarmee wordt de 'Manx Missile' alleen recordhouder met één etappe meer dan Eddy Merckx.

"Ik geloof het zelf niet. Het was een grote gok van Astana Qazaqstan voor deze Tour, maar we hebben het gedaan", zei Cavendish in een eerste reactie.

Aan gelukwensen geen gebrek, met ook Biniam Girmay die de Brit tijdens het flashinterview uitgebreid kwam feliciteren.

"Voor mijn baas Aleksandr Vinokoerov was het een grote gok om hier voor minstens één ritzege te komen", ging hij weer verder. "Dus moesten we all-in gaan."

"We hebben exact gedaan wat we wilden doen. Elk detail, van de opbouw van het team tot het materiaal, was belangrijk voor vandaag."