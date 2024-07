"Een van de grootste prestaties van een Britse sporter ooit": niets dan lof op X voor Mark Cavendish

Niet alleen vanuit het Tourpeloton zelf, maar ook vanop X regende het felicitaties aan het adres van Mark Cavendish. Collega's, ex-ploegmaats, journalisten ... Iedereen had mooie woorden over voor de nieuwe recordhouder van ritzeges in de Tour. Van "de beste sprinter aller tijden" en "een oprechte, vriendelijke gast" tot "ze noemen je niet voor niets "sir"."