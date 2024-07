Gastland VS overleeft groepsfase Copa America niet na nipt verlies tegen Uruguay

De Verenigde Staten hebben zich niet naar de kwartfinales kunnen knokken van de Copa America in eigen land. In de derde en laatste groepsmatch was Uruguay met 1-0 te sterk. De Zuid-Amerikanen winnen de groep met 9 op 9. Panama mag als tweede mee naar de kwartfinales.

De VS begon nochtans uitstekend aan het landentoernooi voor Zuid-Amerikaanse landen, voor de gelegenheid aangevuld met Noord- en Midden-Amerikaanse landen, met een 2-0-zege tegen Bolivia.



Maar daarna volgde een verrassend 2-1-verlies tegen Panama. In hun derde wedstrijd gingen de manschappen van coach Gregg Berhalter in Kansas City onderuit met het kleinste verschil. Napoli-verdediger Mathias Olivera schoot Uruguay iets na het uur naar de hemel.



Bondscoach Marcelo Bielsa was geschorst, maar zag dat het goed was. Zijn assistent Diego Reyes nam met brio over.



Uruguay won het toernooi al 15 keer, de voorbije maanden liet het team zich onder Bielsa opmerken met aanvallend voetbal, veel energie en hoge druk.



De VS had in de eerste 20 minuten wel de bovenhand, maar daarna herstelde Uruguay en kon het wel makkelijker de bal heroveren én zijn spel spelen.