"Sorry, jongens": Romelu Lukaku deelt op weg naar huis enige 2 woorden van het EK aan de pers

Exit België. Deze week kwam er een finaal punt achter het EK-verhaal van de Rode Duivels in Duitsland. Na de nederlaag tegen Frankrijk dropen spelers en staf af. Een dag die niemand in het Belgische kamp graag herbeleeft. Toch deed Wouter De Smet zijn uiterste best om het gevoel in beeld te vatten. En daarbij ving hij ook twee woorden op van Romelu Lukaku.