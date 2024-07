"Kleine zege" voor Jonas Vingegaard, evenwel geïsoleerd op de Galibier: "Waar zou hij dan geëindigd zijn met Sepp Kuss?"

Bij Tiesj Benoot, ploegmakker van Jonas Vingegaard, was het toch een beetje hinken op twee gedachten na de rit over de Galibier. De Deen staat 3e op 50 seconden. "Daar hadden we voor de Tour voor getekend", aldus Benoot. Maar op de Galibier beschikte Vingegaard niet meer over lijfwachten. "Ze zullen me later deze Tour nog wel bijstaan", nuanceert hij.

"Op sommige dagen is hij van goudwaarde, dat kun je niet ontkennen. Maar nu was het man tegen man op het einde en Pogacar was de beste."

"Ik weet niet of dat veel veranderd zou hebben. Als UAE rijdt, is dat geen probleem. Vandaag zou Sepp geen verschil gemaakt hebben."

"Na afgelopen weekend hadden we vandaag misschien op iets meer gehoopt, maar we mogen zeker niet klagen. De echt lastige ritten komen er nog aan. De situatie is vrij goed voor ons."

Matteo Jorgenson kon nog vrij lang aanklampen en eindigde 12e op 2'42", maar van de andere knechten was in de finale geen spoor meer.

Wat dacht Vingegaard zelf? "Tijdsverlies is jammer, maar bij het begin van de Tour hadden we verwacht dat we in de eerste dagen telkens tijd zouden verliezen. Dat het enkel vandaag gebeurd is, daar kunnen we alleen maar tevreden over zijn."

Toch kon ook Vingegaard het gebrek aan mankracht niet negeren. "Natuurlijk is het fijn als je daar nog helpers hebt, maar vandaag was het nu eenmaal zoals het gelopen is. Ik weet zeker dat mijn ploegmaats me nog zullen steunen."

Met het EK voetbal in het achterhoofd concludeerde Vingegaard: "Ik had al op een 3-0-achterstand kunnen staan. Dit is dus een kleine zege."