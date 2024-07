"Het EK zal België niet missen": Buitenlandse pers genadeloos voor Belgen en bondscoach Tedesco

di 2 juli 2024 13:57

"French fried" stond in grote letters te lezen op een buitenlandse krant. Symbolisch voor het frustrerende verlies van de Rode Duivels tegen Frankrijk. In eigen land werd de wedstrijd nog "een schaakmatch" of een "zenuwslag" genoemd, maar buiten de landsgrenzen heen klonk er heel wat minder begrip. Zeker voor architect Domenico Tedesco. "Tactische kunde? Daar was dit EK niet veel van te zien."

Het tactische schimmenspel tussen de Rode Duivels en Les Bleus werd ook buiten de landsgrenzen heen opgemerkt, maar niet in de positieve zin. "Het was niet mooi om te zien", titelde The Sun vanuit Engeland. "Een afgeweken bal was voor Frankrijk genoeg om de overblijfselen van een Gouden Generatie weer naar België te sturen. Het EK van de Belgen was een en al ellende." Ook voor enkele hoofdrolspelers waren de Engelsen niet mals. "Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku hadden zoveel meer kunnen doen, maar kwamen weer tekort. Mensen maken graag mopjes over de Belgische spits, maar het wordt steeds moeilijker om medelijden voor hem op te brengen."



Het Spaanse Marca zag dan weer een "inspiratieloze" wedstrijd. "België, dat De Bruyne defensief opofferde, speelde teleurstellend. Net zoals Frankrijk heeft België problemen. Het speelde alsof het een wedstrijd afwerkte in de voorbereiding op een seizoen. Aanvallend bracht het zo goed als niets."

De ijdele tactiek van Tedesco had geen schijn van kans. L'Équipe

Enkel in Frankrijk vielen er enkele positieve woorden te lezen. Niet over de Duivels, wel over de wedstrijd. "Het was een genot", opende L'Équipe zijn wedstrijdverslag vooraleer de Belgen collectief en individueel naar huis te schrijven. "Dit moment zal de revanchegevoelens bij de Belgen alleen maar meer aanwakkeren. De "Rode Duivels" hebben nu geen enkele van hun vijf wedstrijden op een groot toernooi gewonnen van ons", klonk het pijnlijk. "De 4-2-4 van de Belgen werd onschadelijk gemaakt door de verdedigende sterkte van Frankrijk. Voorin dachten ze dat Lukaku het wel alleen kon redden, maar dat was allerminst het geval. De ijdele tactiek van Tedesco had geen schijn van kans."

En ook bij de beruchte puntengeving was de gerenommeerde Franse sportkrant hard voor Tedesco en Lukaku.

Over Tedesco (4 punten) en zijn tactiek: "Hij heeft al een contract tot 2026 gekregen. Maar van het moderne voetbal, de hoge druk en de tactische kunde waarvoor hij gehaald werd, was op dit EK niet veel te zien." Over Lukaku (met 3 punten de slechtste Duivel in hun rubriek): "Hij was de grootste teleurstelling bij de Belgen. In de eerste helft was hij onzichtbaar door de greep van Saliba. Hij kon niet doorwegen op de defensie, had te vaak balverlies en leek moe van zijn machtsstrijd. Zijn schot op Maignan leek hem waker te schudden, maar dat was uiteindelijk niet het geval." En zo klonk het - ook in Nederland - ongenadig voor de Belgische exit. "Ze zullen niet gemist worden op dit EK", besluit de Volkskrant. "Een Gouden Generatie? Misschien ooit, in een ver verleden", klinkt het ook deprimerend in de New York Times.

Kevin 'Cruijff " De Bruyne

Enkel in Nederland leken ze wat begrip te hebben voor twee Belgen in het bijzonder.



Eerst en vooral voor oude bekende Jan Vertonghen, die bij Ajax zijn doorbraak kende. Vooral De Telegraaf had onze recordinternational een waardiger einde van dit EK - en misschien zijn carrière als international - gegund. "Hoe pijnlijk kan je interlandcarrière eindigen?", klonk het. "Routinier Jan Vertonghen hoopte op een prachtig EK als laatste toernooi in zijn loopbaan. Maar uitgerekend de oud-Ajacied zag de bal van de Franse invaller Kolo Muani via zijn dijbeen in het doel van de plotseling kansloze keeper Koen Casteels verdwijnen. Frankrijk door naar de kwartfinale, de Belgen naar huis: 1-0." "Vertonghen kon het minuten lang, in de slotfase van het zelden spectaculaire duel, niet geloven. Dat hem dit nu moest overkomen na bijna 90 minuten geweldig te hebben verdedigd met zijn ploeg. Want er speelde nogal wat op tactisch gebied in de aanloop naar de confrontatie met de Fransen."

Wijzend en pratend als Johan Cruijff in zijn beste dagen. De Telegraaf over De Bruyne