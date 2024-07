Wout van Aert past voor groen, maar wil sprinten ondanks "brandmerk": "Schoonheidsprijs zal ik niet winnen"

Wout van Aert kwam gisteren niet zonder averij door het tweede Italiaanse gerecht in deze Tour, maar de schade valt gelukkig mee. Van Aert geeft aan dat hij zich straks in Turijn wil mengen in de sprint en zegt duidelijk dat het groen dit jaar geen doel is. "Ik wil niet te kort staan in dat klassement zodat ik later in de Tour meer vrijheid krijg."