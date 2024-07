VIDEO - De ultieme vergelding na de stiekeme tik: Mbappé viert goal in gezicht van Vertonghen door eerder akkefietje

Wie laatst lacht, lacht het best - spijtig genoeg. In alle commotie bleef het wat onder de radar, maar Kylian Mbappé en Jan Vertonghen vochten in het slot een stevig steekspelletje met elkaar uit. Het begon toen onze recordinternational aan het masker van Mbappé trok, maar die zorgde niet veel later voor de ultieme revanche. Toen Vertonghen de bal in eigen doel devieerde, ging de Franse superster pal in zijn gezichtsveld vieren. Bekijk beide fasen hieronder.