Plooien volledig glad gestreken vlak voor match: Duivels betreden veld onder daverend applaus

Iedereen verenigd achter de ploeg. De aanwezige fans van de Rode Duivels in Düsseldorf beseffen dat de Belgen vanavond alle steun nodig zullen hebben en maakten dat duidelijk toen de ploeg het veld op liep. Een gigantisch applaus steeg op, alle plooien lijken gladgestreken.

De Belgische fans waren afgelopen week een belangrijk gespreksonderwerp op het EK voetbal. Na het teleurstellende gelijkspel tegen Oekraïne volgde een fluitconcert voor de spelers, die dan maar zonder de fans te groeten naar de kleedkamers trokken. Het leverde ongeziene beelden op, maar voor de 1/8e finale tegen Frankrijk lijkt alles weer koek en ei. Wanneer de Duivels, met kapitein De Bruyne op kop, de opwarming begonnen, steeg in het stadion een luid applaus op.

Eerder vandaag lieten enkele supporters in het fandorp al weten dat de gebeurtenissen van Stuttgart vergeten en vergeven zijn: "Dat moet wel. We gaan er volledig voor gaan, meer grinta tonen. Dan kunnen we de Fransen verslaan", klinkt het bij een supporter.

Dat gevoel werd bevestigd door een andere fan: "Ik geloof dat alle gezichten terug in dezelfde richting staan. Zo maken we de Fransen af, we maken er coq au vin van."