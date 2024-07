De lange tocht naar de eerste Tourritzege voor Intermarché-Wanty: "Het had soms iets zieligs"

di 2 juli 2024 08:53

Prijs voor Intermarché-Wanty in de Tour.

Van met de moed der wanhoop meeglippen in de kansloze vroege vlucht, soms zelfs helemaal alleen, naar een sprintzege met Biniam Girmay. Intermarché-Wanty heeft zijn felbegeerde ritwinst in de Tour te pakken. Christophe Vandegoor en Sven Nys schetsen de opmars van het Belgische team in onze podcast Sporza Tour: "Het blijft moeilijk groeien voor ploegen met kleinere sponsors."

Zevende Tour voor Intermarché-Wanty, eerste ritzege. In onze podcast Sporza Tour stonden Christophe Vandegoor en Sven Nys uiteraard stil bij het succes van het team.

"Ik ga niet zeggen dat we in hun beginjaren ermee gelachen hebben, maar het had soms iets zieligs", bekent Vandegoor.

Ze konden qua resultaten niets gaan uitrichten in de Tour, dus gingen ze voor de vlucht van de dag, soms zelfs helemaal alleen. Christophe Vandegoor

"Ze waren in de Tour en wisten dat ze daar qua resultaten niks konden gaan uitrichten, dus gingen ze voor de vlucht van de dag, soms zelfs helemaal alleen."

“Van daar komen ze en hebben ze gebouwd aan dit team, met een beperkt budget. En met Biniam Girmay hebben ze een toptalent binnengehaald.”

Middelen maximaliseren en groen voor Girmay?

Ook Nys kan de opmars van Intermarché-Wanty wel smaken. “Ze zijn stilaan opgeklommen op die ladder, met alle middelen en gebreken die ze hebben. Daar halen ze nu rendement mee."

Girmay heeft absoluut de capaciteiten om eventueel voor de groene trui te gaan. Sven Nys

"De afgelopen jaren hebben ze bijvoorbeeld al in de Giro en in Gent-Wevelgem gewonnen met Girmay. Hij heeft absoluut de capaciteiten om eventueel voor de groene trui te gaan.” “De hand van Aike Visbeek (performance manager, red.) kan daar ook goed voor geweest zijn. Met zijn innovatie halen ze het maximum uit de beschikbare middelen.”



Moeilijk groeien met kleinere sponsors

Na Arkéa-B&B de dag voordien won voor de tweede dag op een rij een team zijn allereerste Tourrit. “Het is opvallend hoe zij meteen nadien in interviews hopen dat dit nieuwe sponsors aantrekt", ziet Vandegoor. "Die urgentie moet dus wel heel groot zijn, het blijft moeilijk groeien voor dat soort ploegen met kleine sponsors.” Nys ziet dat het niet enkel een probleem is van de kleinere ploegen. “Hoe vaak heeft Patrick Lefevere in het verleden om extra inspanningen gevraagd van zijn partners? Dat is soms pijnlijk, maar als je de centen niet vindt, ben je de renners kwijt.” “Ik vind het dan ook logisch dat Bourlart (koersdirecteur van Intermarché-Wanty, red.) dat meteen doet op het goede moment. Girmay is ondertussen een renner van een behoorlijk budget. Met zijn mooie verhaal is dat aantrekkelijk om in te investeren", besluit Nys.