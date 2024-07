"Een weggegooide dag" voor Alpecin-Deceuninck en Jasper Philipsen: "Ik kook wel een beetje"

ma 1 juli 2024 18:06

Turijn was de eerste etappe die met donkerrood was aangestipt, maar voor Alpecin-Deceuninck werd het een finale om heel snel te vergeten. Zowat alles wat fout kon gaan, ging uiteindelijk ook de mist in. Mathieu van der Poel viel weg door een dubbele lekke band, Jasper Philipsen kwam ten val.

De ellende van Alpecin-Deceuninck begon op ruim 6 kilometer van de finish. Mathieu van der Poel zou zijn rol als loods opnemen, maar werd uitgeschakeld door pech. "Mathieu heeft het hele jaar nog geen lekke band gehad, maar nu stond hij vooraan én achteraan lek", zuchtte ploegleider Christoph Roodhooft. Van der Poel kon niet meer terugkeren, maar op iets meer dan 3 kilometer van de aankomst was daar het volgende rotmoment. Jasper Philipsen kon een val niet ontwijken. "De schade valt gezien de omstandigheden best mee", vertelde hij na een douche. "Ik ging met 60 km/u tegen de grond, maar gelukkig was het een goeie weg." "Wat er gebeurde? Enkele mannen haakten in elkaar en ik had geen plaats. Het is wel zuur, want ik mis de sprint én de punten voor groen. Jammer." "Het is geen positieve dag, maar gelukkig zijn er nog kansen. Ik ben al blij dat ik kan blijven rijden." "Ik had graag willen meedoen en ik kook wel een beetje, maar het hoort bij deze sport. Het was lang en saai. Dan is het wel een weggegooide dag."

"We zaten perfect om iets te doen", analyseerde Jonas Rickaert de chaotische finale. "We hadden altijd het overzicht en plaats om eruit te komen, maar links haakten twee renners in elkaar." "De fiets vloog tegen mijn scheenbeen en jammer genoeg zat Jasper erachter. Ik keek achterom en ik zag niemand meer." "Het is jammer. Dit is een gemiste kans, maar we moeten ons optrekken aan het gegeven dat we er zaten. Het zal wel eens aan onze kant staan." Roodhooft knikte: "Schijnbaar zijn er geen problemen na de val en kunnen we met z'n allen verder. Dan werken we aan nieuwe kansen." "Hopelijk hebben we nu wel onze portie pech gehad voor een paar dagen. Dan zien we wel. Je kunt niet veel anders dan rustig blijven. We moeten wel. Op naar de volgende."

