VIDEO - Wout van Aert stelt gerust na valpartij, veel schaafwonden bij Laurens De Plus

De 2e etappe in de Tour de France is opgeschrikt door een valpartij bij de tussensprint. Visma-Lease a Bike telde met Wout van Aert en Matteo Jorgenson twee slachtoffers, Laurens De Plus (Ineos Grenadiers) ging ook tegen het asfalt. Van Aert stelde iedereen snel gerust met een duimpje, De Plus moet zijn wonden likken met veel schaafwonden.