Verheyen geeft de Duivels een sprankel hoop tegen veelkoppig monster Frankrijk: "Zijn ze echt veel beter dan wij?"

Geen vertraagde vluchten of onvoorspelbare treinritten dit keer. Vanuit Merelbeke is Gert Verheyen zondagvoormiddag zonder problemen richting Düsseldorf gebold. En dus was er ruim de tijd om alle mediaverplichtingen daags voor D-Day mee te pikken. "Gelukkig krijg je daar geen punten voor", grijnsde Verheyen 's avonds naast Ruben Van Gucht.

"Schatten we de Fransen eigenlijk veel beter in dan ons?", vraagt hij zich luidop af. "Of is het verschil eigenlijk minder groot dan wij nu denken?"

"Kijk, er zijn wel wat aanwijzingen voor dat laatste. Frankrijk kon maar één wedstrijd winnen in de groepsfase en scoorde amper twee goals - een penalty en een eigen doelpunt. Dat is niet om over naar huis te schrijven, hé."



"Natuurlijk blijven ze wel torenhoog favoriet. Zeker omdat ik ze vergelijk met de grote ploegen in de Champions League. Die kunnen doorstoten in de poules zonder het gaspedaal volledig in te duwen. Hun toernooi begint namelijk pas in de knock-outfase. Wel, Frankrijk kan dat ook."