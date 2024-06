Red Lions zetten Nederland opzij en tanken vertrouwen voor de Spelen

Ondanks de deugddoende zege sluiten de Belgische hockeymannen de Hockey Pro League af op plek 5. Niet die eindnotering, maar vooral de knappe overwinning is een opsteker in de laatste rechte lijn richting Spelen, waar de Red Lions hun titel zullen verdedigen.

In de tweede helft dikte Luypaert die voorsprong nog wat aan. De aansluitingstreffer van Pieters, op aangeven van een sterke Brinkman, was uiteindelijk niet meer dan een voetnoot. Uiteindelijk legde Onana vlak voor tijd de 3-5-eindstand vast.

Een doelpuntenfestijn kregen we in het tweede kwart niet te zien, maar een Belgische voorsprong zat er wel in. Wie anders dan Alexander Hendrickx trakteerde de Red Lions met een rake strafcorner op een voorsprong bij de rust.

Amper vijf dagen geleden was Nederland nog met 3-1 te sterk voor de Red Lions. Een knappe eindnotering in de Hockey Pro League zat er niet meer in, dus speelden de Belgische hockeyers voor eerherstel en een goed gevoel in de laatste rechte lijn voor de Spelen.

Alexander Hendrickx pikte weer een doelpuntje mee in een deugddoende zege. "We moesten wel iets doen na onze zwakkere prestaties tegen Nederland en Groot-Brittannië. We hebben de Pro League wel met een goed gevoel afgesloten. Nu nog 2 weken hard trainen en dan volgt het grote doel."

En de wedstrijden in de Pro League stonden in het teken van dat doel. "Dit was niet het hoofddoel. We gebruiken deze wedstrijden eerder als voorbereiding op de Spelen."

"We missen met Flo (Florent Vvn Aubel, red.) en Tuur (Arthur van Doren, red.) niet de minste spelers. Het is goed als we die er terug bij hebben, zodat we in de zomer echt kunnen pieken."