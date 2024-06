LIVEBLOG - Matchdag -1: Dag voor clash met Frankrijk staan alle 25 Rode Duivels op het oefenveld

Morgen is het D-Day voor de Rode Duivels. Dan nemen de Belgen het op tegen buurland Frankrijk in de 1/8e finales van het EK. Of de ploeg van Domenico Tedesco de Fransen kan verrassen, zien we morgen. Vandaag staat er om 10u30 een training op de agenda, om 17u45 houden de bondscoach en Orel Mangala een perspraatje. Volg deze pagina om niets te missen van alle duivelse actie!