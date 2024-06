Italiaanse bondscoach Spalletti mag blijven, ondanks vroege EK-exit: "Ondenkbaar om project al op te geven"

Even leek de stoel van bondscoach Luciano Spalletti te wankelen. Na de pijnlijke vertoning en dito uitschakeling tegen Zwitserland in de 1/8e finales werd her en der al gesproken over een mogelijks ontslag. Maar Italiaans bondsvoorzitter Gravina ontkracht die geruchten nu: "Luciano behoudt ons vertrouwen."

"We zijn allemaal verantwoordelijk voor de uitschakeling: bestuurders, spelers, coaches ... Het is een project dat meerdere jaren zal duren en het is ondenkbaar om een project na 8 maanden al op te geven."



Maar Gravina besefte wel dat er heel wat werk op de plank ligt. "Er zijn zeker dingen te herzien. Er zal diep nagedacht moeten worden."



"Er is maar één manier om met dit teleurstellende moment om te gaan en dat is door te werken. Over 60 dagen hebben we alweer belangrijke wedstrijden", verwees de voorzitter nog naar de Nations League.



Daarin wachten Israël, Frankrijk en ... onze Rode Duivels.