Frank Raes geeft toe in Dat is Fussball: "Ik ben voor de VAR. Je kan 2 keer juichen voor hetzelfde geld"

Vanavond was er niemand minder dan oud Sporza-commentator Frank Raes te gast in Dat is Fussball. Stilzitten en rustig genieten van zijn pensioen is bij Raes niet aan de orde: "Podcasts, boeken lezen, fotografie, ...", het mag duidelijk zijn dat hij nog heel actief is. Ook over de VAR heeft hij een uitgesproken mening.