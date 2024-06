LIVESTREAM: Kijk naar Dat is fussball met Daan Heymans, Wesley Sonck en Thomas De Smet

De eerste 1/8e finales op het EK voetbal zijn afgewerkt, genoeg stof dus om over te praten. Dat doet host Tess Elst vanavond in Dat is fussball met Charleroi-speler Daan Heymans, analist Wesley Sonck en Ketnet-wrapper Thomas De Smet. Kijk hier live naar een nieuwe aflevering van de vidcast.