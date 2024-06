Belgische kanshebbers kijken naar UAE: "Zij hebben baat bij een harde koers"

za 29 juni 2024 12:04

Pronkt er vanavond een landgenoot in de eerste gele trui na de openingsdag van deze Tour de France? Het Tour-peloton telt dit jaar 28 Belgen en in die lange lijst vinden we enkele kanshebbers op dagsucces in Rimini terug. Onze man polste bij de start hoe zij hun kansen inschatten.

"Het mag beginnen", vertelde Remco Evenepoel vlak voor zijn eerste Tour-kilometers in de sauna van Firenze. "Dat het warm is? Ja, maar ik moet deze koers afwerken. Ik kan moeilijk een halfuur in de auto stappen, hé. Ik moet vooral veel drinken en ijs leggen." Ligt de sleutel bij UAE? "Dat verwacht iedereen, maar het is geen zekerheid. Zij hebben baat bij een harde koers om dan te ontpoffen in de finale." "Maar ik denk dat er niet echt aanvallen zullen zijn van de klassementsmannen op het laatste klimmetje door de afstand (25 km) tot de finish. Daarom zeg ik al enkele dagen dat Mads Pedersen een grote kanshebber is voor mij."

Remco Evenepoel kreeg voor de start nog een bezoekje van zijn echtgenote.

Van Gils: "Hoop dat UAE hard gaat"

Maxim Van Gils wordt nationaal én internationaal getipt als een van de (grote) favorieten. De kopman van Lotto-Dstny moest veel interviews geven bij de start. "Dit parcours moet me liggen, maar dat geldt voor meerdere renners. Het is een parcours zoals in het voorjaar en daar was ik vrij goed." "Veel zal afhangen van hoe andere ploegen rijden. Ik hoop dat UAE hard gaat en dat de snellere mannen moeten lossen. Dan kan ik sprinten in een groep van 30 renners. Zijn het er meer, dan hopen we dat Arnaud (De Lie) er nog bij is." De hitte wordt een factor. "Het is inderdaad snikheet. Ik had de warmte nog niet gevoeld in de ploegbus, maar het wordt belangrijk om het hoofd koel te houden."

Van Aert: "We krijgen zeker verschillen"

"Het is een superzware rit om mee te beginnen. Maar daarmee trap ik een open deur in", lachte Wout van Aert. "Er is vandaag geen echt zwaartepunt, maar in de laatste 80 kilometer heb je de ene klim na de andere. Tel er de hitte bij en dat zal zeker verschillen opleveren." "Ik voel me wel oké", aldus Van Aert. "Al sta ik met meer twijfels aan de start dan ik zou willen. Zo is het anderzijds ook makkelijker koersen: ik probeer en ik kijk tot waar ik kan volhouden." "Ik probeer het zeker. Mocht ik de laatste klim overleven, dan maak ik zeker kans. Of UAE zal sleuren? Ik verwacht dat het zal meevallen en dat het vooral morgen zal gebeuren."

Cras: "Alles is bonus voor mij"