"Iedereen is klaar om bladzijde om te draaien": strijdvaardige Youri Tielemans kijkt uit naar clash met Frankrijk

zo 30 juni 2024 06:34

Of het de belichting is of niet: Youri Tielemans blinkt in zijn vel. Nooit eerder was hij zo belangrijk voor de Rode Duivels en nooit eerder was hij zo klaar voor een nieuwe clash met de Fransen. "We beseffen allemaal dat er meer intensiteit getoond zal moeten worden", was Tielemans eerlijk tijdens zijn vooruitblik met Ruben Van Gucht.

Drie dagen na het fluitconcert lijkt het stof rond de Rode Duivels te gaan liggen.

Toch?

"Ja, hoor", stelt Youri Tielemans gerust voor onze microfoon. "Na een wedstrijd lopen emoties vaak zeer hoog op - bij de spelers, maar ook bij de supporters. Wij begrijpen ook het standpunt van de fans: het was geen mooi voetbal en we toonden inderdaad minder intensiteit dan tegen Roemenië."

"Maar we waren ook wel blij dat de kwalificatie gelukt is. Dus op dat moment is het wel spijtig dat we geen steun voelden. Maar goed, iedereen is klaar om de bladzijde om te slaan en er maandag samen vol voor te gaan." Voilà, oublier et pardonner.

We zullen er alles aan doen om van maandag wel ónze dag te maken. Youri Tielemans

De blik kan dan (eindelijk) volledig vooruit gericht worden, op de beladen clash met Frankrijk. Lonkt een ultieme revanche voor de verloren halve finale op het WK van 2018?

"Zo bekijk ik het niet", knikt Tielemans. "Dat is een leerrijke ervaring geweest die ik en vele anderen in de ploeg nu wel meenemen naar deze wedstrijd."



Wat het gameplan zal zijn, wil Tielemans logischerwijze nog niet prijsgeven. Maar één codewoord klinkt veelvuldig in zijn betoog: intensiteit.

"Dat is nu eenmaal onze sterkte", vindt Tielemans. "Kijk maar naar de wedstrijd tegen Roemenië en in de voorbereiding ook op Wembley. Als we de intensiteit hoog kunnen houden, heeft elke tegenstander het lastig met ons."



En toch was dat net hetgeen dat tegen Oekraïne ontbrak. "Hoe dat komt? Er spelen veel verschillende factoren mee, maar soms is het je dag ook gewoon niet. Maar goed, dat kan geen excuus zijn. We zullen er alles aan doen om van maandag wel ónze dag te maken."

Al staat Domenico Tedesco natuurlijk ook voor een dilemma. De grens tussen intensiteit en naïviteit is vaak flinterdun op een toernooi, zeker tegen de opportunistische Franse ploeg van Didier Deschamps. "Het is inderdaad een ploeg die wel afwachtend durft te spelen en probeert te teren op de fouten van de tegenstander. We moeten dus scherp zijn en ons eigen spel spelen. Vandaag op training is alvast het een en het ander duidelijk geworden over onze aanpak", knipoogt de meester-passeur van de Duivels. Dat het een gesloten wedstrijd zal worden, lijkt dus haast onvermijdelijk. Maar een lijstje met penaltynemers ligt (nog) niet klaar op het bureau van Tedesco.



"Dat is nog niet bepaald, neen", glimlacht Tielemans. "Maar dat komt wel goed."

