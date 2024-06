"Het doet pijn aan de ogen": brakende Mark Cavendish lost op eerste klim en staat voor lange lijdensweg

Mark Cavendish jaagt op zijn 35e ritzege in de Tour de France, maar de signalen tijdens de eerste etappe zijn niet gunstig.

De Britse spurtbom kwam op de Col de Valico Tre Faggi meteen in de problemen. Hij werd opgewacht door 4 ploegmaats van Astana Qazaqstan en kwam ruim 3 minuten na het peloton over de top.

Is Cavendish niet goed genoeg? Of heeft hij last van de hitte? Beelden van een brakende Cavendish op zijn fiets leken op die laatste these als verklaring te wijzen.