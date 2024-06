Leidster Margot Vanpachtenbeke zet scheve situatie recht, Lucinda Brand wint in Thüringen

In de Thüringen Ladies Tour heeft Margot Vanpachtenbeke haar leiderstrui met verve verdedigd. Even zag het er benard uit voor onze landgenote toen een elitegroep zonder haar wegreed, maar ze kon met hulp van haar ploegmaats toch nog terugkeren. In de sprint won Lucinda Brand de vierde etappe.

Het was even alle hens aan dek voor Margot Vanpachtenbeke in de vierde etappe van de Thüringen Ladies Tour. In de pittige heuvelrit reed een elitegroep met haar grootste concurrente Ruth Edwards op 60 kilometer van de finish weg, zonder Vanpachtenbeke.



De elf vooraan pakten al snel meer dan een halve minuut op het peloton. Gelukkig voor Vanpachtenbeke kon ze rekenen op een sterke ploeg. Op 36 kilometer van het einde werd de scheve situatie rechtgezet.



Katarzyna Niewiadoma probeerde dan nog solo voor de ritwinst te gaan, maar op 4 kilometer van de streep was haar rijk uit. Er zou gesprint worden met een groep van 16 rensters.



Daarin was Lucinda Brand de snelste. Ze won voor haar landgenotes Karlijn Swinkels en Mischa Bredewold.



Vanpachtenbeke eindigde als 14e en behoudt haar leiderstrui. Morgen staat er een tijdrit van 31.5 kilometer op het programma.