Tweede Belg in de NBA: Ajay Mitchell gedraft door NY Knicks, trade naar Oklahoma

Het is zover: we hebben een tweede Belg in de NBA. Na Toumani Camara vorig seizoen werd ook dit jaar een landgenoot gedraft in 's werelds grootste basketbalcompetitie. Hij was de 38e keuze van de New York Knicks, maar werd meteen getraded naar Oklahoma City Thunder.

In ronde twee van de NBA-draft was het wel prijs voor Ajay Mitchell. Onze 22-jarige landgenoot werd niet gekozen in de eerste ronde gisteren, vandaag was hij de 38e pick van de New York Knicks.

Die ruilden hem meteen met Oklahoma City en dus wordt Mitchell een Thunder. Toumani Camara krijgt het gezelschap van een landgenoot in de NBA, een kinderdroom voor de Belg.

Afgelopen seizoen speelde Mitchell zich in de kijker bij Santa Barbara in het collegebasketbal. Meer dan voldoende voor de spelverdeler om een plekje te veroveren in de grootste basketbalcompetitie ter wereld.