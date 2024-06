Maandag naar Frankrijk-België in Düsseldorf? Ticketverkoop voor trouwe fans start om 12 uur

Frankrijk wordt maandag de tegenstander van de Rode Duivels in de 1/8e finales van het EK voetbal. Voor die wedstrijd in Düsseldorf zijn nog kaartjes te koop. De ticketverkoop start vanmiddag om 12 uur. "We hopen dat onze Duivels weer op de massale steun van onze fans kunnen rekenen", klinkt het bij de voetbalbond.