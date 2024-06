Kijk live naar Dat is fussball met Steven Defour, Karl Vannieuwkerke en Junior Vertongen

Geen wedstrijd, geen probleem. Tess Elst ontvangt vanavond Steven Defour, Karl Vannieuwkerke en Junior Vertongen in Dat is fussball. Samen blikken ze nog eens terug op de groepsfase van het EK voetbal en de bizarre gebeurtenissen bij de Rode Duivels gisteren. Eveneens wordt al vooruitgekeken naar de 1/8e finales. Volg de uitzending met livestream in dit artikel.