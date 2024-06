Documentaire King Otto: hoe Otto Rehhagel underdog Griekenland naar de triomf loodste op Euro 2004

Griekenland is er niet bij op het EK voetbal in Duitsland, maar 20 jaar geleden schreven de Griekse underdogs hun mooiste sprookje. Onder leiding van de Duitse coach Otto Rehhagel wonnen ze Euro 2004 in Portugal. De triomf leeft nog altijd in Griekenland, dat kun je merken in de documentaire op VRT MAX.

Griekenland had op het EK voetbal 2004 in Portugal een groep overleefd met het gastland, Spanje en Rusland. Met de hakken over de sloot en na een nederlaag tegen Rusland moest het aan de bak tegen Frankrijk, de uitgesproken favoriet.

Griekenland leek kansloos, maar Otto Rehhagel ging aan de slag. Hij bedacht een plan en probeerde zijn spelers - die al hun terugreis aan het boeken waren - te overtuigen dat ze een kans maakten.

"Rehhagel zei: "Ik heb de Fransen bezig gezien en ik denk dat we ze kunnen verslaan. Een teammaat zei: "De Duitser is gek geworden".", herinnert verdediger Seitaridis zich nog.

Mooi was het voetbal zeker niet. "Gecontroleerd ten aanval", noemt Rehhagel het in de documentaire "King Otto". "Je valt enkel aan als je een counter kan opzetten of bij een hoekschop." Verder ligt de focus volledig op verdedigen. Het plan werkte.

"Griekenland heeft bewezen dat outsiders ook een kans maken", zei Rehhagel. Misschien kunnen de Rode Duivels hier lessen uit trekken voor hun duel maandag met Frankrijk in de 1/8e finales.