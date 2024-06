Belgische sprokkels in de Tour: "De waarden waren indrukwekkend" en "Ik verkoop mezelf nu met ervaring"

vr 28 juni 2024 12:57

In een zomers zwoel Firenze hebben de deelnemers aan de Tour de France zich gisteren gepresenteerd aan het mondiale wielerpubliek. De Ronde van Frankrijk zou vandaag al mogen beginnen, was de teneur bij heel wat landgenoten. Onze reporter haalde enkele leerlingen uit de klas van liefst 28 Belgen (een record sinds 1989) voor zijn microfoon.

Victor Campenaerts (Lotto-Dstny): "Dit is stiekem de zwaarste dag van de Tour. Het is vooral een hele lange dag. Zelf ben ik net vader geworden en dat geeft me vleugels. We hebben hier een sterke en jonge ploeg en de eerste etappe doet ons dromen met Maxim Van Gils."

Yves Lampaert (Soudal-Quick Step): "De vlakke etappes worden voor een keertje halve rustdagen voor ons, want we hoeven dan niet tot het gaatje te gaan voor een sprinter. In de bergen wordt het dan wel weer zwaarder voor mij. Jongens met dikke benen zullen het zaterdag al voelen, maar we zijn voorbereid. Remco Evenepoel is rustig en ziet er scherp uit."

Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck): "Ik ben trots dat ik dit bereik. 5 jaar geleden had ik als crosser niet verwacht dat ik de Tour zou rijden. Hopelijk haal ik Nice en dan kan ik na de Giro en de Vuelta ook de Tour afvinken."

Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty): "Ik kreeg kippenvel op het podium. Het is een godsgeschenk dat ik na mijn gemiste Giro de Tour mag rijden. We hebben duidelijke afspraken gemaakt, Biniam Girmay en ik. Een maand geleden hebben we al een meeting gehad met de ploeg en onze loodsen. We zijn verschillende types en alles zal zichzelf wel uitwijzen."

Oliver Naesen (Decathlon-AG2R): "Dit is mijn 9e Tour en ik ben recordhouder bij de Belgen hier: dat is toch speciaal. Ervaring vond ik vroeger overschat, maar nu verkoop ik mezelf ermee. Ik zal me deze keer meer storten in het gevaar voor onze sprinter Sam Bennett. We hopen dat hij kan meedoen. Persoonlijke ambities? Die zijn er niet, denk ik."

Tim Wellens (UAE): "Ik heb de indruk dat mijn ploegmaats in vorm zijn. Ik ben onder de indruk van hen, want op stage zijn er indrukwekkende waarden gereden. De sfeer is heel goed. Of dit een van de beste Tour-ploegen ooit is? Dat zullen we in Nice kunnen zeggen, maar het ziet er nu wel heel indrukwekkend uit. Vorig jaar moest ik als nieuwkomer in mijn armen knijpen, nu ken ik iedereen. Het zijn normale mensen die weliswaar bovengemiddeld snel kunnen fietsen."