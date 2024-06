LIVE - Georgische geschiedenis in de maak, ook Nederland wrijft in zijn handen: volg de virtuele stand van Groep F

Alleen Groep F wacht nog op een ontknoping op het EK. Portugal is al zeker van groepswinst, maar de andere plaatsen moeten nog verdeeld worden. Turkije, Tsjechië of toch nog debutant Georgië: wie haalt de 1/8e finales? Ook de andere derdes kennen hun lot na deze wedstrijden. Volg het hieronder.

De eindstand in deze poule heeft ook invloed op wie zich kwalificeert als beste derde. Virtueel is Hongarije uitgeschakeld, Kroatië is al zeker niet bij de 4 beste derdes.

In de 1/8e finales krijgen we op dit moment de wedstrijden: